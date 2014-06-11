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Российские туристы столкнулись с эпидемией ротавируса в Египте
Сегодня, 9:38
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Российские туристы столкнулись с эпидемией ротавируса в Египте

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Вспышка заболевания могла произойти из-за качества воды из-под крана.

Российские туристы столкнулись с эпидемией ротавируса в Египте. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, граждане РФ начинают страдать от симптомов болезни через 3-5 дней после прибытия на курорт Макади. Туристы падают в обмороки и жалуются на тошноту, рвоту, диарею. Отмечается ,что некоторым из них уже поставили диагноз ротавирус.

Вспышка заболевания могла произойти из-за качества воды из-под крана. Также сообщается, что эти инциденты уже привлекли внимание властей Египта.

Ранее мы сообщали, что петербурженка предстанет перед судом за мошенничество при продаже путевок.

Фото: pxhere.com

Теги: египет, россия, ротавирус, туристы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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