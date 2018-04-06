Российские танки впервые оборудуют кондиционерами

"Уралвагонзавод" впервые поставит Минобороны РФ танки Т-90М с системой кондиционирования.

Совсем скоро Российская армия получит на вооружение новый танк Т-90М. Первая партия этих танков позволит перевооружить танковый батальон.

Новейший российский танк Т-90М, крове всех других новшеств, будет оснащен системой кондиционирования. До этой разработки кондиционеры в танках были только на танках Т-90С, которые поставлялись в Алжир. Кондиционеры для танков разработали в научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод".

Новейший российский танк Т-90М получит установку кондиционирования. Она включена в обязательную комплектацию боевых машин, поставка которых намечена в этом году. Впервые такую систему получили танки Т-90С, поставленные в Алжир Уралвагонзавод

Система кондиционирования танка состоит из нескольких охладительных блоков. Они имеют возможность включаться и выключаться автономно, плавно регулируют скорость подачи воздуха и его направление.

Видео: Уралвагонзавод