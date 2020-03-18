Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса

Постановление вступает в силу 19 марта и будет действовать до 10 апреля.

Российские суды временно прекратят рассмотрение дел из-за коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Верховного суда России.

Документ вступает в силу 19 марта и будет действовать до 10 апреля 2020 года. Эта мера не коснется дел, которые требуют безотлагательного рассмотрения. Речь идет об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, а также о защите интересов несовершеннолетнего или недееспособного лица.

Кроме того, при наличии технической возможности суды должны рассматривать дела путем видеоконференцсвязи. При малейших признаках заболевания судьи и работники суда должны уйти на самоизоляцию.

Ранее были названы новые симптомы коронавируса.