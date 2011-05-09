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Российские силы уничтожили авиатехнику ВСУ в районе Кировограда

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Игорь Конашенков сообщил о работе ВКС РФ на Украине.

Российские силы уничтожили авиационную технику Вооруженных сил Украины в районе Кировограда. Соответствующее заявление сделал в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от пятого мая официальный представитель Министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Миссия выполнялась за счет нанесения ударов высокоточным оружием воздушного базирования Воздушно-космических сил страны.

Уничтожены: в районе Кировограда авиационная техника на военном аэродроме "Канатово", в городе Николаев крупный склад боеприпасов и в районе Жовтневое Николаевской области хранилище топлива.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Ликвидирован украинский передовой пункт управления 17-й отдельной танковой бригады Украины, еще четыре района сосредоточения живой силы и военной техники. Поражены два склада военно-технического имущества, расположенные на территории военного аэродрома в районе Краматорска.

СК обнаружил человеческие останки в здании драмтеатра в Мариуполе.

Фото и видео: Минобороны России
 

Теги: вкс россии, всу, игорь конашенков, кировоград, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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