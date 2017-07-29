  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:37
156
shuwioll Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Российские самолеты Бе-200 помогают тушить крупный лесной пожар в Турции

0 0

Задействовано было три самолета.

Три российских противопожарных самолета Бе-200 помогают тушить турецким пожарным крупный лесной пожар в провинции Анталья. Об этом сообщает в Twitter российское посольство в Анкаре.

Отметим, что недалеко от курорта Манавгат 28 июля начался пожар. Предполагается, что он начался из-за сильной жары в регионе.

Как сообщает Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, из-за пожара погибли три человека. Еще 122 человека пострадали.

Ранее мы писали, что в Петербурге несколько привитых умерли от коронавируса. 

Видео: Twitter / RusEmbTurkey, YouTube / CaptivaNS

Теги: пожар в турции, российские самолеты бе-200
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии