Российские самолеты Бе-200 помогают тушить крупный лесной пожар в Турции

Три российских противопожарных самолета Бе-200 помогают тушить турецким пожарным крупный лесной пожар в провинции Анталья. Об этом сообщает в Twitter российское посольство в Анкаре.
Отметим, что недалеко от курорта Манавгат 28 июля начался пожар. Предполагается, что он начался из-за сильной жары в регионе.
Как сообщает Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, из-за пожара погибли три человека. Еще 122 человека пострадали.
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Видео: Twitter / RusEmbTurkey, YouTube / CaptivaNS
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