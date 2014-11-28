На Серафимовском кладбище простились с подполковником Беркутовым, погибшим в катастрофе Бе-200 в Турции

Церемония проходила в соответствии с воинскими ритуалами. На ней были родные и близкие, главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, сослуживцы Беркутова. Он посмертно получил Орден Мужества.

На Серафимовском кладбище Петербурга 21 августа прошла торжественно-траурная церемония прощания с подполковником Владиславом Беркутовым, командиром экипажа самолета-амфибии Бе-200 Минобороны России. Воздушное судно разбилось 14 августа в Турции при выполнении задания по тушению лесных пожаров. Об этом сообщают "Невские новости".

Церемония проходила в соответствии с воинскими ритуалами. На ней были родные и близкие, главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, сослуживцы Беркутова. Он посмертно получил Орден Мужества.

Подполковник Владислав Беркутов был командиром экипажа Бе-200. Окончил Оренбургское высшее военное авиационное училище летчиков имени И. С. Полбина в 1992 году, ВМА им Н. Г. Кузнецова в 2006 году, стал летчиком 1-го класса. С 1992 года служил в ВВС Северного флота в противолодочной авиации, был командиром Ил-22, Ил-38, главным инспектором, летчиком морской авиации ВМФ.

Напомним, самолет-амфибия Бе-200 Министерства обороны России разбился 14 августа около 15:10 в горах, в районе населенного пункта Адана. На борту было восемь человек, экипаж выполнял задачу по тушению лесного пожара. Трое представителей из Турции указывали очаги возгораний. Пятеро были российскими военнослужащими. С одним простились в Петербурге, с другими четырьмя — в Ейске (Краснодарский край). По предварительным данным, авиакатастрофа произошла после сброса воды в результате снижения тяги двигателей из-за недостатка кислорода в очаге масштабного пожара.

Ранее Путин посмертно наградил погибших при крушении Бе-200 в Турции россиян.

Фото: Невские новости