Российские дипломаты рассказали, как Ухань избавился от коронавируса

Во время карантина в городе был организован воздушный коридор для доставки помощи.

Российские дипломаты, которые занимались эвакуацией россиян из Уханя, рассказали, как город-очаг эпидемии избавился от коронавируса. Об этом пишет агентство "РИА Новости".

По словам дипломатов, главные причины, которые помогли Уханю справиться с COVID-19 – это дисциплина жителей и помощь со всей страны.

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Он отметил, что во время карантина в городе был организован воздушный коридор для доставки помощи в Ухань. По нему прибывали полицейские, военные, медики, питание, вода. Ночью из города вылетали иностранцы.

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