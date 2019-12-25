По их словам, может произойти дефолт.

Российские арендодатели предрекли катастрофу в офисной отрасли. Причинной может стать принятие Государственной думой закона о праве арендаторов из пострадавших отраслей расторгать договоры аренды в одностороннем порядке без последующих санкций. Накануне данный законопроект прошёл первое чтение.

Обращение подписали представители самых крупных компаний, которые предоставляют в аренду офисные и прочие помещения. Среди них есть структуры Романа Абрамовича и Михаила Гуцериева. Обращение направлено на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина, министра экономического развития Максима Решетникова и врио премьер-министра Андрея Белоусова.

Подписавшиеся обращают внимание на то, что принятие закона может привести к большому кризису не только в офисной сфере, но также и в банковской, так как у арендодателей также есть кредитные обязательства. По их словам, может произойти дефолт. Также трудности могут возникнуть и компаний, которые поставляют товары фирмам-арендаторам.

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