Российские Су-27 вылетали на перехват военных самолетов Франции над Черным морем

Су-27 сопроводили самолеты ВВС Франции над акваторией Черного моря.

Два российских истребителя Су-27 перехватили группу самолетов ВВС Франции над Черным морем. Видео опубликовал Национальный центр управления обороной.

Российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили приближающиеся к государственной границе РФ воздушные цели. Для их опознавания в воздух было решено поднять два дежурных истребителя Су-27 Южного военного округа.

Экипажи идентифицировали воздушные цели как группу самолетов ВВС Франции в составе самолета-заправщика КС-135 и двух самолетов тактической авиации "Мираж-2000. Национальный центр управления обороной

Су-27 сопроводили самолеты ВВС Франции над акваторией Черного моря. После разворота иностранных самолетов от государственной границы РФ российские истребители вернулись на аэродром базирования. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено.

Также опубликовано видео перехвата американского БПЛА MQ-9 Reaper российским истребителем Су-30.

Видео: Национальный центр управления обороной