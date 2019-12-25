Фигуристка Трусова лидирует после короткой программы на турнире в США

С произвольной программой россиянка выступит в ночь на 19 сентября.

Российская фигуристка Александра Трусова лидирует после короткой программы на турнире в США. Турнир проводится на территории города Норвуд в штате Массачусетс. За прокат в соревновании серии "Челленджер" наша соотечественница получила 74,75 балла. На данный момент на второй позиции находится спортсменка из Южной Кореи Ен Чон Пак (с 71,07 баллами). На третьем месте расположилась американка Габриэлла Иццо (с 63,93 баллами).

Также в ночь на 18 сентября выступали танцевальные дуэты. Ритм-танец принес лидирующую позицию американцам Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (84,05 балла). Второе место судьи отдали россиянам Диане Дэвис и Глебу Смолкин (75,21 балла). Третьими стали южнокорейцы.

Напомним, что произвольную программу по фигурному катанию женщины представят в ночь на 19 сентября. В этот же день (позже) произвольную программу судьям презентуют пары.

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