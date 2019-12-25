Российская РЛС "Контейнер" смогла засечь самолеты-"невидимки" НАТО. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали представители пресс-службы АО "РТИ". По данным компании, первая загоризонтная радиолокационная станция подтвердила способность находить цели противника за тысячи километров от российской границы. Речь идет об обнаружении самолетов Североатлантического альянса, имеющих технологию "стелс".

РЛС полностью доказала свою значимость и эффективность по контролю за перемещением в воздушном пространстве на расстоянии свыше нескольких тысяч километров от государственной границы. "Контейнер" обнаружил и определил траекторные параметры самолетов, в том числе полеты малозаметных истребителей стран НАТО пресс-служба АО "РТИ"

Напомним, что данная РЛС заступила на боевое дежурство в Мордовии 1 декабря 2019 года. В Минобороны России заявили о том, что станция способна находить воздушные цели на расстояние более двух тысяч километров от границы с РФ. РЛС создаются для задачей сверхдальней разведки воздушного пространства. Устройства функционируют на основе принципа отражения радиоволн от ионосферы Земли.

Под Калининградом развернут РЛС, способную следить за всей Европой.

Фото: Минобороны России