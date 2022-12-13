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В России создадут цифровую систему учета племенных животных

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Глава кабмина РФ рассказал, какие задачи выполняет новая информационно-аналитическая система.

В России создадут цифровую систему учета племенных животных. Соответствующее заявление в ходе выступления на оперативном совещании правительства страны перед коллегами заявил глава кабинета министров Михаил Мишустин. Чиновник заметил, что речь идет о формировании информационно-аналитической системы, в которую будут вноситься сведения о регистрации скота. На онлайн-площадке также будут доступны сведения, касающиеся ведений сельских хозяйств, которые принимают участие в работе. Фермеры получат возможность подбирать для себя наиболее продуктивные породы. За счет развития новой платформы власти намерены расширить практические и прикладные исследования, восстребованные у местных аграриев. Речь идет о подспорье для работников агропромышленного комплекса в сфере производства мяса, молока, аквакультуры, меда и другого продовольствия, поможет увеличить уровень конкурентоспособности АПК.

Зайти в базу данных будет возможно в том числе через единый портал госуслуг. Доступ будет предоставляться дистанционно для всех пользователей – для органов власти, агробизнеса, включая ИП, и ученых, работающих в этой сфере.  

пресс-служба кабмина РФ

Мишустин: программа "Земский доктор" охватит новые регионы России.

Фото и видео: Правительство России

Теги: кабмин, михаил мишустин, племенные животные, цифровизация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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