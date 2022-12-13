Глава кабмина рассказал о распространении госпрограмм для медработников на ЛНР, ДНР, Харьковскую и Запорожскую области.

Мишустин: программа "Земский доктор" охватит новые регионы России. Соответствующее заявление в ходе выступления на оперативном заседании кабинета министров сделал председатель российского правительства. Он уточнил коллегам, что на территории новых регионов медицинские сотрудники теперь смогут получать социальную поддержку от государства в рамках реализуемых программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу на заседании правительства.

Продолжает поддерживать медицинских работников, которые трудятся в сельской местности в малых городах, в отдаленных населенных пунктах. Прежде всего - в рамках программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин рассказал, как будет работать Фонд поддержки семей участников СВО.

Фото и видео: Правительство России