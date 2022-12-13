Мишустин: программа "Земский доктор" охватит новые регионы России. Соответствующее заявление в ходе выступления на оперативном заседании кабинета министров сделал председатель российского правительства. Он уточнил коллегам, что на территории новых регионов медицинские сотрудники теперь смогут получать социальную поддержку от государства в рамках реализуемых программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу на заседании правительства.
Продолжает поддерживать медицинских работников, которые трудятся в сельской местности в малых городах, в отдаленных населенных пунктах. Прежде всего - в рамках программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер".
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Мишустин рассказал, как будет работать Фонд поддержки семей участников СВО.
Фото и видео: Правительство России
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