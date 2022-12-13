Мишустин рассказал, как будет работать Фонд поддержки семей участников СВО

Глава кабмина РФ рассказал о работе Фонда во всех регионах страны.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин рассказал, как будет работать Фонд поддержки семей погибших участников специальной военной операции. В ходе общения с представителями коммунистической партии страны (КПРФ). Чиновник объяснил, что подобные центры будут сформированы местными властями во всех регионах РФ. Сейчас над их открытием ведется работа.

То поручение президента в послании о создании Фонда поддержки и оказания специализированной помощи для всех, кто связан со специальной военной операцией, идет полным ходом. Мы его сразу же на контроль поставили. Во всех регионах страны будут открыты его отделения. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин напомнил парламентариям о том, что главная функция Фонда - это оказание тонкой специализированной помощи с "одной точкой входа". В частности, речь идет о единовременных пособиях, региональных выплатах.

Мишустин заявил, что инфляция в России находится на уровне меньше 4% годовых.

Фото и видео: Правительство России