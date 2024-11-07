России нужен продовольственный суверенитет в области детского питания

В СФ РФ рассказали о задачах в достижении продовольственного суверенитета.

Председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко заявила, что стране необходим продовольственный суверенитет в сфере обеспечения детским питанием. Сенатор пояснила коллегам на парламентских слушаниях от 7 ноября, что в настоящее время рынок сухих молочных смесей на 85–90 процентов состоит из импортных компонентов. также практически 90 процентов от всего лечебного питания в РФ поставляется из-за рубежа.

Законодатель подчеркнула, что адаптированные молочные смеси "приходят на помощь" в тех случаях, когда естественное вскармливание матерями детей затруднено или невозможно. В частности, для малышей с особыми диетическими потребностями, лактозной недостаточностью, аллергией или орфанными заболеваниями требуется специальное лечебное питание. Согласно информации от экспертов, на искусственном вскармливании в России находится свыше половины детей в возрасте до одного года.

Остро стоит вопрос и доступности таких смесей. Банка сухой смеси в среднем стоит от полутора до четырёх тысяч рублей. Хватает её, в зависимости от аппетита ребёнка, от его возраста, примерно на неделю. Получается, что каждый месяц семья с маленьким ребёнком должна тратить до 16 тысяч рублей. Валентина Матвиенко, Председатель СФ

Спикер СФ РФ подчеркнула, что правительство делает многое для создания продовольственной безопасности и суверенитета. По мнению Валентины Матвиенко, отечественные наука и промышленность при финансовой и другой поддержке со стороны государства способны решить поставленную задачу.

Матвиенко обратилась к российскому чиновнику со словами "с фамилией не повезло".

Фото и видео: Совет Федерации