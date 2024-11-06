Матвиенко обратилась к российскому чиновнику со словами "с фамилией не повезло"

В Совете Федерации поприветствовали тезку украинского президента.

Председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко иронично высказалась о фамилии первого заместителя министра по здравоохранению Владимира Зеленского. На пленарном заседании сенатор отметила, что члену правительства не повезло с фамилией. Таким образом законодатель намекнула коллегам, что замглавы профильного ведомства является тезкой лидера киевского режима Владимира Зеленского.

То, что первый хорошо, но с фамилией вам не очень не повезло, честно говоря. Громко нигде не называйте. Валентина Матвиенко, сенатор РФ

В ответ на это высказывание чиновник улыбнулся, а затем развел руками. Далее на заседании Совета Федерации последовал доклад о реализации национального проекта "Здравоохранение".

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Фото и видео: Совет Федерации