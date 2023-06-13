Мантуров: России не нужны зарубежные чипы для военной техники

Глава Минпромторга РФ оценил слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

Вице-премьер станы, глава российского министерства по промышленности и торговли Денис Мантуров ответил на слова председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что в России якобы вынимают чипы из иностранной бытовой техники для того, чтобы починить военную технику. В интервью журналистам "РИА Новостей" чиновник пояснил, что второй раз использовать чип невозможно. Он добавил, что государство самостоятельно производит микросхемы для отечественных видов вооружений. Специалист пояснил, что в бытовой электронике и технике используются общедоступные чипы, которые изготавливаются во многих странах. В первую очередь речь идет о дружественных стран для РФ.

Звучало это несколько странно, как минимум, потому что второй раз использовать чип, если говорить технологическим языком, в большинстве случаев просто невозможно. Зачастую, под аппаратуру проектируются отдельные микроэлектронные чипы, которые производятся непосредственно под заказчика. Денис Мантуров, глава Минпромтторга РФ

Эксперт добавил, что если же речь идет о вооружении и военной технике, то в этой отрасли требования к микросхемам другие, на порядки выше, чем для выпуска гражданской продукции. Россия обладает своими технологиями для реализации задач по этому направлению.

Денис Мантуров: мы хотим возрождать российские автобренды.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости