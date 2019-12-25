Эксперт рассказал, что Москва атакует НАТО, если военные альянса нападут на Минск.

России грозит полуторачасовая война с НАТО. Об этом сообщили журналисты из "Авиа.про" со ссылкой на собственных экспертов. В издании отмечается, что североатлантический альянс начинает угрожать российским военным базам на территории Белоруссии.

Аналитики уверены, что Россия может столкнуться с одной из самых коротких войн в истории, если страны-участницы НАТО решат атаковать Белоруссию. Военные специалисты уверены, что Москва готова к нападению по позиционным районам войск альянса у границ с Белоруссией и Россией.

Если в НАТО полагают, что Россия не подключится к этому, то Альянс очень сильно заблуждается. Такое объявление войны Союзному государству, может стать очень опрометчивым решением – Россия победит в ней всего лишь за 1.5 часа и даже не понесет потерь сообщение эксперта из "Авиа.про"

Ранее президент Александр Лукашенко заявил, что НАТО стягивает силы к белорусской границе у Литвы и Польши. Власти республики заявили о том, что альянс может напасть на страну в течение ближайших несколько часов. Эксперты напомнили, что между Минском и Москвой заключены договоренности о взаимной обороне. РФ готова атаковать НАТО, если военные попытаются напасть на Белоруссию.

Стоит добавить, что спутниковые данные говорят о том, что в непосредственной близости к границам Белоруссии концентрации войск НАТО нет.

В США назвали нереальным вступление Украины в НАТО.

Видео: YouTube / Информационное агентство БелТА