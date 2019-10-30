Для установления обстоятельств по делу экспертной лабораторией Росприроднадзора проведены маркшейдерско-геодезические измерения.

Росприроднадзор по СЗФО проводит расследование в отношении жителя Волосовского района, который без лицензии пользуется недрами земель сельскохозяйственного назначения.

СЗМУ Росприроднадзора проводит административное расследование в отношении собственника земель сельскохозяйственного назначения, расположенных между деревнями Заполье и Леможа Волосовского района области. По данным специалистов, на участке имеется котлован, а грунт, извлекаемый при обустройстве котлована, продается. Лицензия на право пользованиями недрами отсутствует.

Для установления обстоятельств по делу экспертной лабораторией Росприроднадзора проведены маркшейдерско-геодезические измерения. Экспертам предстоит соотнести объемы грунтов, расположенных на землях собственника с самой выработкой и оценить соответствие/несоответствие объемов, которые находятся на участке. На основании экспертного заключения будет вынесено решение.

При этом, накануне, 12 октября, Росаккредитация приостановила аккредитацию "Центра лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу" (ЦЛАТИ).

Фото: Росприроднадзор