Роспотребнадзор рассказал, как уберечь себя от перегрева

Советы опубликованы на официальном сайте ведомства.

В несколько регионов России пришла аномальная жара. В связи с этим сотрудники Роспотребнадзора рассказали россиянам, как уберечь себя от перегрева. Советы опубликованы на официальном сайте ведомства.

Так, россиянам порекомендовали не появляться на улице во время максимально высокой температуры воздуха. В этот период времени необходимо снизить физические нагрузки до минимума и пить как можно больше воды. В летний рацион должно входить как можно больше фруктов и овощей, а вот мясо лучше заменить рыбой или морепродуктами.

В жаркое время года лучше надевать легкую светлую одежду из натуральных тканей. Не забывайте про головные уборы и солнечные очки.

Ранее мы писали, что Роспотребнадзор запретил купаться в реках и озерах Петербурга.

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