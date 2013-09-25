Роспотребнадзор отменил самоизоляцию для прибывающих в РФ из Великобритании

Постановление главного санитарного врача отменяется с 4 сентября.

Роспотребнадзор отменил самоизоляцию для прибывающих из Великобритании. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. В документе указано признать данные ограничения утратившими законную силу. Речь идет о решении главного государственного санитарного врача от 21.12.2020 № 43. мера будет отменена с 4 сентября 2021 года.

Признать утратившим силу постановление "Об обеспечении самоизоляции лиц, прибывших из Великобритании и Северной Ирландии, в целях предотвращения распространения COVID-19". текст решения Роспотребнадзора

Напомним, что ранее прибывающим в Россию из Великобритании следовало в обязательном порядке соблюдать самоизоляцию на протяжении 14 дней. Москва приостановила авиасообщение с королевством из-за негативно эпидемиологической обстановки до 1 июня текущего года. Рейсы были возобновлены со 2 июня.

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