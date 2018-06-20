Роспотребнадзор обязал детсады и школы готовить пищу только с йодированной солью

Так в ведомстве хотят понизить статистику заболеваний, связанных с недостатком йода в организме.

В школах и детсадах теперь для приготовления пищи будет использоваться только йодированная соль. Такое распоряжение для учебных заведений подготовил Роспотребнадзор.

Закон начал действовать с 9 апреля. По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, в ведомстве уже планируют следующий закон, согласно которому вся соль в продаже должна быть йодированная. Инициатива рассматриваться в рамках закона о питании.

По данным Минздрава в России йодированную соль в пищу добавляют лишь 30% населения. Закон поможет сократить заболевания, связанные с дефицитом йода. Сейчас законопроект находится на стадии общественного обсуждения.

Видео: Piter.tv