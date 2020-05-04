Роспотребнадзор напомнил россиянам о правилах кредитных каникул

Если доход заемщика снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год, он может не позднее 30 сентября 2020 года обратиться к кредитору.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) напомнил о кредитных каникулах для пострадавших от коронавируса заемщикам. О правилах получения кредитных каникул напомнила пресс-служба ведомства.

Если доход заемщика снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год, он может не позднее 30 сентября 2020 года обратиться к кредитору с требованием о приостановлении исполнения своих обязательств по договору кредита на срок до полугода.

Кредитор при этом имеет право запросить у заемщика документы, подтверждающие снижение дохода. Предоставить их нужно в течение 90 дней после требования. Льготный период распространяется на тех заемщиков у кого размер кредита не превышает установленный правительством РФ максимальный размер.

Максимальный размер ипотеки – более 2 миллионов рублей в регионах, не более 3 миллионов в Петербурге и ДФО, не более 4,5 миллионов в Москве. Автокредиты – не более 600 тысяч, потребительские кредиты – не более 250 тысяч, кредитные карты – не более 100 тысяч рублей.

В течение льготного периода не допускается начисление неустойки (штрафа, пени), предъявление требования о досрочном исполнении обязательства по договору и (или) обращение взыскания на предмет залога или предмет ипотеки. Также из информационной части кредитной истории исключается информация об отсутствии платежей по договору кредита (займа), которые не уплачены в течение указанного льготного периода.

Тем заемщикам, кто не попадает под действия закона о кредитных каникулах, должен знать об ипотечных каникулах. Закон позволяет получить отсрочку платежей на срок до полугода или снизить размер платежей. При этом максимальный размер ипотечного кредита по данному закону составляет 15 млн рублей. Подтвердить снижение доходов нужно только за два месяца, в сравнение идет среднемесячный доход за последние 12 месяцев.

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Видео: kremlin.ru