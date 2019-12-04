В Роскосмосе ответили на прогноз о крахе России как космической державы

В корпорации отметили, что американцы уже не в первый раз хоронят нас.

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал прогноз американского издания The Hill о крахе России как космической державы. Об этом пишет "Газета.Ru".

По словам Устименко, такие похороны российской космонавтики проходят уже не в первый раз. Американцы уже хоронили Россию в этом году, однако "никуда особо не летят" и продолжают покупать дополнительные кресла по пилотируемой программе.

Ранее в США констатировали агонию России как космической державы. Летом 2020 года должны стартовать регулярные космические миссии американских кораблей к МКС. По мнению американцев, это ознаменует начало конца российской космонавтики.

Ранее мы писали, что NASA хочет купить два места на российских кораблях "Союз" для полетов на МКС.

Видео: YouTube / MyBit.my, SciNews, TB Канал TV Channel