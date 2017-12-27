Роскомнадзор заблокировал базу с интимными фотографиями россиянок

На сайтах публиковались фото, видео и ссылки на личные страницы ничего не подозревающих девушек.

24 января по решению Таганского районного суда г. Москвы навсегда были закрыты для посещения два сайта, на которых размещались интимные фото и видео девушек без их ведома.

По информации Роскомнадзора на интернет-ресурсах vkka.xyz и chek-you.ru был предоставлен доступ к приватным фотографиям и другим персональным данным из социальных сетей.

В вольном переводе с английского это выражение означает: "ты проверен". Создатели данного сайта провозгласили себя борцами за нравственное оздоровление общества и объявили войну продажной любви и супружеским (и иным) изменам. Владельцем портала является питерский студент Сергей Чернышов, который подобрал себе команду единомышленников. Вместе они стали основателями сетевого движения с девизом "Ломаем жизни/рушим судьбы".

chek-you.ru / о проекте



Сайт брал деньги за доступ к базе данных девушек, с которыми ходили на свидания другие пользователи ресурса и составляли на них интимное досье без их согласия.

Суд признал деятельность сайтов незаконной и нарушающей права российских граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

Ранее Piter.tv писал, что в Ленобласти распространитель развратных фото получил уголовное дело.