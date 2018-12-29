Так, если даже компанию и ликвидируют, то с менеджером в России ничего не произойдет.

В понедельник, 14 января, Роскомнадзор прокомментировал ликвидацию Telegram Messenger LLP. Соответствующее заявление сделал глава ведомства Александр Жаров.

По его словам, если даже компанию и ликвидируют, то с менеджером в России ничего не произойдет.

Изменения юридической организации компании не влияют на исполнение или неисполнение законодательства России конкретным организатором распространения информации, в данном случае мессенджером Telegram. Ничего не меняется отмечает он

Мессенджер Telegram на территории России заблокирован. Такое решение принято из-за то, что его администрация не предоставила Федеральной службе безопасности России ключи для дешифрования сообщений пользователей.

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