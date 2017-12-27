Роскомнадзор оградил от интернет-пиратов фильм "Движение вверх"

Фильм не удастся посмотреть дома через интернет.

Роскомнадзор на основании определения Мосгорсуда и обращений правообладателей сообщил, что будет принимать меры по защите российского фильма "Движение в верх" от интернет-пиратов.

На данный момент копии кинокартины были удалены со 147 ресурсов. Также ожидается удаление еще с 22 сайтов. Ведомство заблокировало 20 интернет-ресурсов, которые не удалили распространяемые копии после уведомления.

Роскомнадзором принимались меры по ограничению доступа к пиратским сайтам с премьерными отечественными кинофильмами "Аритмия", "Легенда о Коловрате", "Притяжение", "Время первых", "Большой", "Интервью с Путиным", "Крым", "Салют-7", "Гоголь" а также к популярным американским сериалам "Игра престолов", "Твин Пикс". пресс-слежба Роскомнадзора

Всего за 2017 год Роскомнадзор рассмотрел более 1200 определений Мосгорсуда о предварительных обеспечительных мерах, направленных на защиту авторских прав и смежных прав в интернете.

Фото: kinopoisk.ru