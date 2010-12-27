Роскомнадзор пригрозил заблокировать Facebook на территории страны

Социальная сеть Facebook в 2018 году может прекратить свою деятельность в России, если не станет следовать закону о локализации персональных данных. Об этом накануне заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров, передает "Интерфакс".

Как сообщает "Росбалт", соцсеть Facebook в следующем году может прекратить свою деятельность в России, если не станет следовать закону о локализации персональных данных. Накануне об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров, передает "Интерфакс".



По словам главы ведомства, если компания не будет следовать закону, их ждет участь организации Linkedin, которая перестала работать на территории России.



В сентябре 2015 года в силу вступили поправки в законодательство, которые предусматривают хранение и обработку профессиональных данных на территории РФ.



Осенью прошлого года ввиду невыполнения этого требования по судебному иску Роскомнадзора в стране была заблокирована социальная сеть LinkedIn.