Роскомнадзор опубликовал список ресурсов, распространявших фейк-ньюс

В перечень вошли 27 порталов, в их числе блоги, группы в соцсетях и YouTube-каналы.

Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных порталов, которые распространяли недостоверную информацию. В перечень вошли 27 ресурсов, в их числе блоги, группы в соцсетях и YouTube-каналы.

В список включили информационные источники, которые дважды или чаще упоминались в направленных в Роскомнадзор требованиях Генеральной прокуратуры. Так, например, в перечне можно увидеть Mash, MDK и "Лентач" в социальной сети "ВКонтакте".

О планах создать такой список стало известно в сентябре этого года. Глава Роскомнадзора Александр Жаров отметил, что в него попадут адреса порталов, на которых публикуется недостоверная информация.

В марте 2019 года Владимир Путин утвердил закон, предусматривающий блокировку фейк-ньюс. За первую публикацию фейка гражданам грозит штраф до 100 тысяч рублей, юрлицам — до 500 тысяч рублей. Повторное нарушение предусматривает штраф до 300 тысяч и до 1 млн рублей соответственно. В случае если недостоверная информация привела к причинению вреда здоровью или нарушению общественного порядка, штраф будет до 400 тысяч и 1,5 млн рублей соответственно.

Ранее мы писали, что четверть российских операторов связи перешли на "дельты" Роскомнадзора.

Фото: pixabay.com