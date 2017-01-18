Роскомнадзор: на YouTube больше не будет рекламы наркотиков

Корпорация Google снова допустила рекламу наркотиков на видеохостинге YouTube. Перед просмотром видеороликов перед пользователями всплывала реклама сайта, на котором распространяют наркотики и психотропные вещества. Об этом сообщает "ПолитЭксперт".
Рекламные ролики запрещенного в России сайта HYDRA Федеральное агентство новостей заметило сразу на нескольких каналах популярных видеоблогеров. Авторы рекламы, не скрывая специализации сайта, сообщали, что сервис открывается он через TOR-браузер, который позволяет обходить блокировку Роскомнадзора, наложенную на ресурс по решению суда.
Таким образом, рекламные ролики не только допускали пропаганду наркотиков, но и учили пользователей обходить законы РФ.
После обнаружения опасной рекламы сервиса, редакция ФАН поделилась этим с руководством Роскомнадзора с просьбой решить вопрос с ограничением. Тем временем, сотрудники РКН оперативно связались с компанией Google, Inc. И спустя несколько часов, было получено письмо о том, что рекламные объявления были удалены с YouTube. Из этого следует, что Google вновь признал нарушение законодательства РФ.
Решив эту проблему, Роскомнадзор сообщил, что готов и впредь взаимодействовать с крупными площадками, чтобы оперативно пресекать подобные инциденты.
РКН заблокировал свыше 300 тыс. материалов, которые представляли опасность для детей и подростков - сайты с детской порнографией, пропагандой суицида, азартных игр и психотропных веществ, а также материалы вербовщиков в террористические организации.
В середине января в Госдуме сообщили о проработке законопроекта, который даст возможность Роскомнадзору блокировать представляющие опасность для детей и подростков сайты, минуя судебные разбирательства. Это необходимо, чтобы ускорить борьбу с противоправным контентом в Сети.
Также сотрудники РКН напоминают, что при обнаружении опасных материалов любой пользователь может направить жалобу с помощью официального сайта ведомства.