Роскомнадзор: на YouTube больше не будет рекламы наркотиков

Роскомнадзор по просьбе Федерального агентства новостей пресек рекламу наркотиков на YouTube.

Корпорация Google снова допустила рекламу наркотиков на видеохостинге YouTube. Перед просмотром видеороликов перед пользователями всплывала реклама сайта, на котором распространяют наркотики и психотропные вещества. Об этом сообщает "ПолитЭксперт".

Рекламные ролики запрещенного в России сайта HYDRA Федеральное агентство новостей заметило сразу на нескольких каналах популярных видеоблогеров. Авторы рекламы, не скрывая специализации сайта, сообщали, что сервис открывается он через TOR-браузер, который позволяет обходить блокировку Роскомнадзора, наложенную на ресурс по решению суда.

Таким образом, рекламные ролики не только допускали пропаганду наркотиков, но и учили пользователей обходить законы РФ.

После обнаружения опасной рекламы сервиса, редакция ФАН поделилась этим с руководством Роскомнадзора с просьбой решить вопрос с ограничением. Тем временем, сотрудники РКН оперативно связались с компанией Google, Inc. И спустя несколько часов, было получено письмо о том, что рекламные объявления были удалены с YouTube. Из этого следует, что Google вновь признал нарушение законодательства РФ.

Решив эту проблему, Роскомнадзор сообщил, что готов и впредь взаимодействовать с крупными площадками, чтобы оперативно пресекать подобные инциденты.

РКН заблокировал свыше 300 тыс. материалов, которые представляли опасность для детей и подростков - сайты с детской порнографией, пропагандой суицида, азартных игр и психотропных веществ, а также материалы вербовщиков в террористические организации.

В середине января в Госдуме сообщили о проработке законопроекта, который даст возможность Роскомнадзору блокировать представляющие опасность для детей и подростков сайты, минуя судебные разбирательства. Это необходимо, чтобы ускорить борьбу с противоправным контентом в Сети.

Также сотрудники РКН напоминают, что при обнаружении опасных материалов любой пользователь может направить жалобу с помощью официального сайта ведомства.