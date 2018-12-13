Антибиотики и листерии: Роскачество проверило мясной фарш

Проверку прошел только один экземпляр.

Роскачество исследовало мясной фарш из свинины и говядины популярных торговых марок. Проверка не обнаружила вредных пестицидов, радионуклидов и тяжелых металлов, сообщается в материалах ведомства.

Плохие новости заключаются в том, что в некоторых торговых марках выявили антибиотики и листерии. Специалисты отобрали 17 торговых марок из 8 регионов России: Ленинградской, Белгородской, Кировской, Московской, Псковской, Свердловской и Челябинской области, в Великом Новгороде. Ценовая категория составила от 200 до 430 рублей за кг.

Исследование показало, что только один "Домашний" фарш соответствует знаку качества. Соответствие качества и безопасности продемонстрировала марка из Свердловской области. В продукции, произведенной преимущественно в Московской области, эксперты обнаружили бактерии, которые вызывают листериоз у людей. Данное заболевание представляет опасность для печени и нервной системы. Также в нескольких марках было превышено количество антибиотиков. Один из образцов превысил норму в 20 раз.

Напомним, по ГОСТУ фарш должен представлять однородную массу без хрящей, костей, грубой соединительной ткани, кровяных сгустков и пленок. С подробным исследованием вы можете ознакомиться на сайте Роскачества.

Видео: YouTube / Мерпаса группа компаний