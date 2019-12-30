Роскачество нашло в черном перце плесень и кишечную палочку

Эксперты изучили образцы, произведенные в Австрии, Вьетнаме, Польше, Эстонии и России.

Роскачество обнаружило в продаваемом в РФ черном перце плесень и кишечные палочки, передает РБК.

Эксперты изучили образцы, произведенные в Австрии, Вьетнаме, Польше, Эстонии и России. В девяти образцах было выявлено допустимое количество бактерий согласно нормам Таможенного союза. В четырех образцах молотого перца выявили превышение количества плесени

Кроме того, при помоле перец разбавляют посторонними примесями. Их обнаружили в марках "Бабушкин хуторок", "Восточный гость", "Добрый гном", "Каждый день", "Кухенвиль" и "Царская приправа". По итогам экспертизы Роскачество признала лучшими черный перец марки "Индана", "Магия востока", Kamis, Cykoria S.A. и "Айдиго".

Напомним, ранее Piter.TV сообщал, что Роскачество обнаружило в двух марках "Брауншвейгской" колбасы нитраты.