Эксперты не нашли на полках российских магазинов качественных пельменей

В них либо содержатся антибиотики, либо содержатся дешевые ингредиенты, не заявленные на упаковке.

Специалисты Роскачества не нашли ни одного образца, рекомендованного к покупке. Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума руководитель Роскачества Максим Протасов.

Самые часто повторяющиеся проблемы – остатки антибиотиков в фарше и замена заявленных ингредиентов более дешевыми, а также добавление крахмала и загустителей. Специалисты проанализировали 48 образцов и у двух нашли превышение допустимых норм по антибиотикам.

Однако, в Роскачество уже обратились некоторые производители, которые сообщили, что после проверки они ужесточили контроль на производстве или сменили поставщика продуктов.

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