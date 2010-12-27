В Роскачестве проверили на безопасность 30 электрических чайников

В восьми моделях был обнаружен формальдегид.

Эксперты Роскачества проверили на безопасность 30 электрических чайников объемом 1-2 литра в ценовом диапазоне от 487 до 7880 рублей. Модели 23 компаний-производителей из России, Польши, Китая и Турции исследовали по 159 параметрам качества и безопасности. Об этом пишет РБК.

Специалисты вскипятили воду в чайниках, оставили ее на 12 часов, а потом вновь согрели. У 8 моделей из 30 количество формальдегида в воде выросло и продолжало расти при каждом новом кипячении. Выделение этого вещества из корпуса чайника нельзя назвать дефектом. Но попадая вместе с кипяченой водой в организм человека, оно может нанести серьезный вред здоровью потребителя.

Кроме того выяснилось, что у модели "Эльбрус" при выкипании воды не срабатывает термовыключатель. У Delta Lux DL-1057 протекало дно, а у Scarlett SC-EK из под кнопки выходил пар.

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