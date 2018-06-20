Эксперты назвали лучшие сухие корма для собак

В 19 брендах были найдены следы различных пестицидов.

Эксперты Роскачества проверили сухой собачий корм 39 брендов, 23 из них импортные и 16 – российские. Цена корма варьировалась от 55,44 до 1327,5 рубля за килограмм. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте Роскачества.

На Знак качества претендуют только два корма импортного производителя. Остальные корма оказались безопасными для собак, там не было нитритов, тяжелых металлов, антибиотиков, консервантов и кишечной палочки.

Большая часть кормов изготовлена из мясной муки, куриного жира и злаков. Однако, в 19 брендах были найдены следы различных пестицидов. В одном корме была найдена металломагнитная стружка, которая могла бы травмировать внутренние органы собаки. Примерно 28 процентов проверенного собачьего корма не являются сбалансированными.

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