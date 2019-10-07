Пьяный мужчина сломал турникет в бизнес-центре на Фонтанке

У гражданина уже есть судимость за кражу и грабеж.

Хулиган сломал проходной турникет в бизнес-центр на набережной реки Фонтанки. Нарушителя спокойствия ночью 20 февраля задержал отдел вневедомственной охраны по Центральному району Петербурга, сообщила пресс-служба Росгвардии по городу и области.

Мужчина заявился в бизнес-центр в нетрезвом состоянии. Он не смог объяснить персоналу, зачем хочет попасть в офисные помещения, а затем повредил чужое имущество.

Работники нажали кнопку тревожной сигнализации, после чего на место прибыл наряд вневедомственной охраны. Ранее судимый гражданин одной из среднеазиатских республик вел себя агрессивно с правоохранителями.

Злоумышленника передали в отдел полиции. На данный момент устанавливается сумма причиненного ущерба.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полиция поймала петербуржца, попросившего знакомого закопать бочку с телом матери.

Фото: пресс-служба Росгвардии по СПб и ЛО