Росгвардия предупредила о готовящемся теракте на петербургских АЭС к инаугурации президента

Террористы могут попытаться проникнуть на АЭС под Петербургом.

Московское отделение Росгвардии получило информацию о готовящемся теракте на территории петербургских АЭС. По сведениям специалистов, в период с 7 по 9 мая злоумышленники могут готовить нападение на особо охраняемые объекты в Сосновом Бору. Оперативники предупредили руководство АЭС об усилении режима боеготовности.

К активным действиям террористов может подтолкнуть приближающаяся инаугурация президента России, которая намечена на 7 число. О возможном теракте стало известно еще 4 мая. В тот день начальник службы безопасности АЭС в Сосновом бору получил уведомление о готовящейся угрозе.

Столичные представители закона считают, что в распоряжении террористов может находиться бежевая иномарка "Рено Флюенс", которая зарегистрирована на 37-летнюю москвичку.

Фото: Piter.tv