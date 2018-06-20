Из Михайловского замка с помощью крюка и веревки пытались украсть скульптуру

Неудачливых воров задержали сотрудники Росгвардии.

В Санкт-Петербурге из Русского музея неизвестные пытались вынести скульптуру. Однако, планам злоумышленников помешал сотрудник Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Валерия Грибакина.

Накануне сотрудник ВОХР, который находился на посту охраны Михайловского замка, увидел, что двое неизвестных пытаются спуститься по веревке с моста через окружающий замок ров, где имеются ниши, в которых установлены скульптуры. На место происшествия были вызваны сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Валерий Грибакин

Злоумышленников задержали, когда один из них пытался зацепить скульптуру крюком. Сейчас двое мужчин 1983 и 1986 годов рождения находятся в полиции. Сотрудников Росгвардии может ждать поощрение.

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По обе стороны Трехчастного моста у входа в парадный двор Михайловского замка находятся две небольшие ниши, которые в павловское время служили окнами для освещения подвальных коридоров. Сейчас в них располагаются две деревянные фигурки гвардейцев высотой 30 см, не входящие в коллекцию Русского музея, куда посетили замка бросают монеты на удачу. Двое неизвестных пытались достать монеты с помощью веревки с магнитом и были задержаны сотрудниками Росгвардии, находящимися на посту охраны Михайловского замка и полицией. Попытки кражи фигурок гвардейцев, не обладающих художественной ценностью, не было. пресс-служба Русского музея

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Фото: Piter.TV