Росгвардия планирует отказаться от призывников в 2025 году

Начальник главного управления кадров Росгвардии Виктор Мацюк сообщил, что войска Национальной гвардии РФ могут полностью перевести на службу по контракту с 2025 года.
Виктор Мацюк отметил, что по данному вопросу уже ведется работа с Министерством обороны, а уже в 2025 году планируется все перевести на контрактную службу. Напомним, в настоящее время существует два вида службы: по контракту и по призыву. Также Виктор Мацюк отметил, что сейчас в Росгвардии служат порядка 340 тысяч человек. По его словам, в планах ведомства нет задачи расширить подразделения СОБРа, ОМОНа, авиаотрядов и Центра специального назначения.
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации - федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, спецслужба, создана 5 апреля 2016 года. В составе Росгвардии - Внутренние войска МВД России, специальные отряды быстрого реагирования (СОБР), ОМОН, Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД и авиационные подразделения министерства. Кроме того, Национальной гвардии передано ФГУП "Охрана" (вневедомственная охрана МВД).
Фото: "ВК" - "Росгвардия"