Росгвардия планирует отказаться от призывников в 2025 году

К 2025 году войска Росгвардии могут полностью перевести на службу по контракту.

Начальник главного управления кадров Росгвардии Виктор Мацюк сообщил, что войска Национальной гвардии РФ могут полностью перевести на службу по контракту с 2025 года.

Виктор Мацюк отметил, что по данному вопросу уже ведется работа с Министерством обороны, а уже в 2025 году планируется все перевести на контрактную службу. Напомним, в настоящее время существует два вида службы: по контракту и по призыву. Также Виктор Мацюк отметил, что сейчас в Росгвардии служат порядка 340 тысяч человек. По его словам, в планах ведомства нет задачи расширить подразделения СОБРа, ОМОНа, авиаотрядов и Центра специального назначения.

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации - федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, спецслужба, создана 5 апреля 2016 года. В составе Росгвардии - Внутренние войска МВД России, специальные отряды быстрого реагирования (СОБР), ОМОН, Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД и авиационные подразделения министерства. Кроме того, Национальной гвардии передано ФГУП "Охрана" (вневедомственная охрана МВД).

Фото: "ВК" - "Росгвардия"