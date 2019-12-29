Росгвардейцы задержали ревнивого петербуржца, избившего возлюбленную

Девушке пришлось обратиться за медицинской помощью.

Накануне вечером в Кировском районе сотрудники Росгвардии задержали мужчину, которой силой решил показать своей подруге, что вызывать в нем чувство ревности – плохая идея. Об этом сообщили в группе "Вневедомственная охрана по СПб и ЛО".

Сотрудники Росгвардии патрулировали район, когда их остановил прохожий. Он сообщил, что около дома по Ленинскому проспекту мужчина дерется с женщиной. Выяснилось, что конфликт произошел на почве ревности. Мужчина ударил свою возлюбленную кулаком в живот.

Девушке пришлось обратиться за медицинской помощью.

В Невском районе бывший сотрудник кафе ограбил и избил официанта.

Фото: ВК/ Вневедомственная охрана по СПб и ЛО