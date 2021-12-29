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Нетрезвый таксист пытался скрыться с места ДТП на Васильевском острове
Сегодня, 21:36
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Нетрезвый таксист пытался скрыться с места ДТП на Васильевском острове

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Мужчину лишили прав в 2020 году за нетрезвую езду.

Сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого таксиста, который пытался скрыться с места ДТП на улице Шевченко. Об этом 3 января сообщила пресс-служба ведомства.

Мужчина не справился с управлением и во втором часу дня столкнулся с припаркованным авто. После этого водитель попытался скрыться. 

Росгвардейцы стали очевидцами аварии во время патрулирования. Помимо нетрезвого состояния у мужчины не было при себе паспорта и водительского удостоверения. Как выяснилось позже, гражданин ранее неоднократно нарушал ПДД, а в 2020 году и вовсе был лишен прав. Как он устроился работать таксистом — неизвестно. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в отношении таксиста, ударившего муниципального депутата из Купчино, возбудили уголовное дело. 

Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: таксист
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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