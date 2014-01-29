Росгвардейцы сдали кровь для пациентов петербургских больниц

Собранная кровь пойдет на нужды больниц не только на территории Петербурга, но и по необходимости в другие регионы страны.

Более сотни военнослужащих специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии, дислоцированного в Петербурге, стали донорами крови. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

Росгвардейцы в одной из петербургских больниц безвозмездно сдали около 50 литров крови и ее компонентов, в том числе редких групп.

Собранная кровь пойдет на нужды больниц не только на территории Петербурга, но и по необходимости в другие регионы страны.

В апреле петербуржцам предложили перечислить деньги с донорства беженцам с Донбасса.

Фото: пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии