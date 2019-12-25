Росгосцирк признали системообразующим предприятием отрасли. Решение приняла правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики. О нём рассказали в пресс-службе Росгосцирка.
Экономика цирковой отрасли очень сильно пострадала из-за пандемии коронавируса.
Владимир Шемякин, директор Росгосцирка
Он отметил, что после включения в список предприятие получит право бюджетной поддержки в приоритетном порядке.
Доля Росгосцирка в цирковой индустрии составляет более 50%.
Ранее в Петербурге определили критерии системообразующих предприятий.
Фото: Loketski / instagram
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