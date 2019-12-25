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Росгосцирк признали системообразующим предприятием отрасли
Сегодня, 16:36
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matveyvn

Росгосцирк признали системообразующим предприятием отрасли

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После включения в список предприятие получит право бюджетной поддержки в приоритетном порядке.

Росгосцирк признали системообразующим предприятием отрасли. Решение приняла правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики. О нём рассказали в пресс-службе Росгосцирка.

Экономика цирковой отрасли очень сильно пострадала из-за пандемии коронавируса.

Владимир Шемякин, директор Росгосцирка

Он отметил, что после включения в список предприятие получит право бюджетной поддержки в приоритетном порядке.

Доля Росгосцирка в цирковой индустрии составляет более 50%.

Ранее в Петербурге определили критерии системообразующих предприятий.

Фото: Loketski / instagram

Теги: бизнес, росгосцирк, системообразующие предприятия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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