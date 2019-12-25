Росдорбанк потребовал от "Метростроя" более 500 млн рублей долга по кредиту

В эту сумму входит сам долг, а также проценты, неустойка и расходы по оплате госпошлины.

ПАО "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (Росдорбанк) требует через суд взыскать с компании ОАО "Метрострой" 546,7 млн рублей. Об этом сообщает "Деловой Петербург", ссылаясь на данные реестра банкротств.

По данным издания, в марте 2018 года Росдорбанк предоставил "Метрострою" кредитную линию в размере лимита задолженности не более 400 млн рублей под 12% годовых.

С 25 декабря 2018 года компания перестала исполнять долговые обязательства. Сумма просроченного долга составила 277 млн рублей. Истец требует через суд взыскать не только эти деньги, но и проценты по кредиту, неустойку и расходы по оплате госпошлины.

Напомним, 31 августа Арбитражный суд признал ОАО "Метрострой" банкротом. Большую часть долгов предприятия выкупила новая компания – "Метрострой Северной столицы". В начале октября Смольный начал расторгать контракты с "Метростроем".

Фото: Piter.TV