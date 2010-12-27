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Росавиация проверит готовность "Пулково" к снегопадам и увеличению пассажиров на праздниках
Сегодня, 9:49
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lesjasap
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Росавиация проверит готовность "Пулково" к снегопадам и увеличению пассажиров на праздниках

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Аэропорт "Пулково" подготовят к зимним погодным условиям и увеличенному пассажиропотоку перед новогодними праздниками.

Федеральное агентство воздушного транспорта проверит “Пулково” на готовность  работы в сложных погодных условиях, а также увеличенному пассажиропотоку. Такое распоряжение дал министр транспорта России Максим Соколов. 
 
Отметим, что петербургский аэропорт должны успеть проверить до начала новогодних праздников. Специалисты изучат состояние производственных и технологических систем, устранят найденные дефекты аэродромного покрытия. 
 
Сообщаются, что “Пулково” уже прошел тексты по контролю системы метеорологических условий, которая позволяет получать актуальные погодные сводки. Руководство  аэропорта напоминает, что  в условиях увеличения пассажиропотоков создается больше смен для персонала. 
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Теги: аэропорт , готовность , министерство транспорта , проверка , пулково , росавиация
Категории: Новости СПб

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