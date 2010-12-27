Росавиация проверит готовность "Пулково" к снегопадам и увеличению пассажиров на праздниках

Аэропорт "Пулково" подготовят к зимним погодным условиям и увеличенному пассажиропотоку перед новогодними праздниками.

Федеральное агентство воздушного транспорта проверит “Пулково” на готовность работы в сложных погодных условиях, а также увеличенному пассажиропотоку. Такое распоряжение дал министр транспорта России Максим Соколов.

Отметим, что петербургский аэропорт должны успеть проверить до начала новогодних праздников. Специалисты изучат состояние производственных и технологических систем, устранят найденные дефекты аэродромного покрытия.

Сообщаются, что “Пулково” уже прошел тексты по контролю системы метеорологических условий, которая позволяет получать актуальные погодные сводки. Руководство аэропорта напоминает, что в условиях увеличения пассажиропотоков создается больше смен для персонала.