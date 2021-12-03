Рогозин: военные спутники России имеют самые высокие характеристики

Сейчас госкорпорация выполняет государственный оборонный заказ.

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин оценил военные спутники России. Он заявил, что орбитальные аппараты Вооруженных сил России имеют самые высокие характеристики. Об этом глава "Роскосмоса" сообщил на форуме ЕАЭС "Космическая интеграция" в пятницу, 3 декабря.

Рогозин подчеркнул, что про военную группировку ничего комментировать не будет. По его словам, она обеспечивает вооруженные силы всем необходимым – слухом, зрением, обонянием и всем остальным, что необходимо. Сейчас госкорпорация выполняет государственный оборонный заказ.

Напомним, что в Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого Минобороны России предложили защищать российские спутники снарядами-липучками. В ноябре Минобороны России успешно вывело на околоземную орбиту космический спутник.

Ранее мы сообщили, что Госдума приняла закон о полномочиях Роскосмоса в сфере строительства инфраструктуры.

Видео: Youtube/A. G.