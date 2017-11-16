Ритуальное видео из Индии: Жители закидали друг друга коровьим навозом

Сотни людей вывалялись в навозе и кидали им друг в друга в индийской деревне Гоматапура.

На днях в индийской деревне Гоматапура прошел праздник, который сопровождался необычным ежегодным ритуалом.

Сотни людей вышли на улицу и закидали друг друга коровьим навозом. При этом жители полностью были покрыты коровьими "отходами". Это действо является ритуальным. Этот обычай появился в середине 18 века. Легенда гласит, что священный идол попал под колеса телеги и боги разгневались и прокляли деревню и ее жителей. Боги заставили соседей драться друг с другом до скончания времен. Но позже небеса смилостивились над жителями Гоматапуры и разрешили вместо кулаков использовать коровий навоз.

Видео: YouTube/events and Facts