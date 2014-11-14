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Рита Dakota 19 июля выступит на ROOF FEST в Петербурге
Сегодня, 11:20
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Рита Dakota 19 июля выступит на ROOF FEST в Петербурге

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Певица исполнит композиции из дебютного альбома "Стая китов" и хиты — "Карандаш", "Спички", "Бросил курить".

Рита Dakota даст два сольных концерта на крыше в рамках фестиваля ROOF FEST – 14 июля в Москве и 19 июля в Петербурге. Певица исполнит композиции из дебютного альбома "Стая китов" и хиты – "Карандаш", "Спички", "Бросил курить".

С ROOF FEST у Риты Dakota особая связь, именно в рамках фестиваля она дала свой первый сольный концерт в 2018 году. Этим концертом ознаменовался перезапуск карьеры певицы – за ним последовала череда полных залов в России, Украине и Беларуси. 

Музыка Риты – это бодрый поп на границе с драм-энд-бейсом. Несмотря на ритмичность, в песнях раскрываются темы серьёзных проблем взаимоотношений: созависимость, эмоциональное насилие, предательство.

Творчество певицы неразрывно связано с благотворительной деятельностью: доходы с отдельных треков напрямую перечисляются различным фондам. Например, осле выхода клипа "Цунами" об отце с алкогольной и наркотической зависимостью артистка создала одноименный проект, помогающий девушкам в похожей жизненной ситуации с реабилитацией близких людей. 

Билеты на концерт уже в продаже.

Фото: предоставлено организаторами 

Теги: roof fest, рита dakota
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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