Рита Dakota 19 июля выступит на ROOF FEST в Петербурге

Певица исполнит композиции из дебютного альбома "Стая китов" и хиты — "Карандаш", "Спички", "Бросил курить".

Рита Dakota даст два сольных концерта на крыше в рамках фестиваля ROOF FEST – 14 июля в Москве и 19 июля в Петербурге. Певица исполнит композиции из дебютного альбома "Стая китов" и хиты – "Карандаш", "Спички", "Бросил курить".

С ROOF FEST у Риты Dakota особая связь, именно в рамках фестиваля она дала свой первый сольный концерт в 2018 году. Этим концертом ознаменовался перезапуск карьеры певицы – за ним последовала череда полных залов в России, Украине и Беларуси.

Музыка Риты – это бодрый поп на границе с драм-энд-бейсом. Несмотря на ритмичность, в песнях раскрываются темы серьёзных проблем взаимоотношений: созависимость, эмоциональное насилие, предательство.

Творчество певицы неразрывно связано с благотворительной деятельностью: доходы с отдельных треков напрямую перечисляются различным фондам. Например, осле выхода клипа "Цунами" об отце с алкогольной и наркотической зависимостью артистка создала одноименный проект, помогающий девушкам в похожей жизненной ситуации с реабилитацией близких людей.

Билеты на концерт уже в продаже.

Фото: предоставлено организаторами