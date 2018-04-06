Рисковый рыбак: петербуржец ловит рыбу у на малой Неве

В Петербурге местный рыбак, по зимней привычке, продолжает рыбалку на льду.

В Санкт-Петербурге днем, 6 апреля читетали Piter.tv обнаружили одинокого рыбака посреди малой Невы с петроградской стороны. Очевидцы сообщают, что старик рыбачит на Петроградской стороне, при этом совершенно не считает опасным нахождение на шатком льду.

Отметим, что температура воздуха активно устраняет лёд. Кроме того, по словам местных жителей, в этом месте лёд уже отходит от берега и покрыт трещинами. В связи с этим пенсионер рискует утонуть, при том, что он находится один на льду.

Также очевидцы отмечают, что дедушка выпил пару бутылок крепкого пива и даже поймал 6 окуньков.

Видео: Piter.tv