Рынок кредитных карт в России продолжает ставить рекорды

Во втором квартале 2021 года россияне открыли больше кредитных карт, чем за весь 2020 год. Все чаще кредитки как основной способ оплаты, а не только потребительский продукт, выбирают молодые люди.

Потребительский кредит наличным остается самым востребованным продуктом у россиян всех возрастов. Однако в 2021 кредитные карты по-настоящему отвоевали свою часть рынка. Во втором квартале по состоянию на 1 июля рынок кредитных карт России достиг 1 трлн 780 млн рублей. С начала года портфель увеличился на 9,9% или на 161 млрд рублей в абсолютном выражении. Это больше чем за весь 2020 год.

Все чаще кредитки становятся популярны у миллениалов - представителей поколения Y, родившихся с 1985 по 2003 годы. Не отстают и зумеры. Согласно статистике, за первые семь месяцев 2021 года, клиенты в возрасте от 18 до 20 лет получили 120 тысяч кредитных карт, что почти в 3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В стартовавшем деловом сезоне банки успели пополнить свои линейки новыми кредитными продуктами для физических лиц и предпринимателей. Особый интерес вызывает СберКарта – новая бесплатная кредитка, с беспроцентным периодом до 120 дней, который начинается каждый месяц первого числа. Актуальность такого предложения не вызывает сомнений – 27% всех платежей россияне осуществляют именно с помощью кредитных карт.

Анатолий Локотков, заместитель председателя Северо-Западного банка СберБанка:

Мы проанализировали наиболее популярные категории трат, в которых пользователи совершают покупки по кредитным картам. Выяснилось, что это продукты, одежда и товары для дома. Кредитные карты перестали быть продуктом только для крупных покупок: люди пользуются ими, потому что это удобно, а самое главное — выгодно. Таких условий, как по кредитной СберКарте, сейчас нет больше на рынке. Кроме того, они — честные, без звёздочек и сносок: бесплатные обслуживание и смс-уведомления, ставка фиксированная для всех. Расплачивайтесь картой за товары и услуги, получайте бонусы и 3 месяца не платите проценты. В это время можно использовать свои деньги иначе — например, сделать вклад или положить на накопительный счёт. Плюс ко всему, на определенные категории товаров и услуг действует сниженная ставка.

Речь о ставке ниже 10% годовых – небывалая для кредитки такая низкая ставка будет доступна при тратах, связанных со здоровьем: в аптеках и медицинских учреждениях. По данным Центробанка, в 2021 году оплаты в сфере медицинских услуг увеличились в 5 раз, а обороты — почти в 6. Такая же рекордно низкая ставка будет распространяться и на все товары одного из крупнейших маркетплейсов — СберМегаМаркета. Покупку нужно будет оплатить онлайн новой кредитной СберКартой.

По мнению экспертов, наблюдаемый в России рекордный рост спроса на кредиты можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, быстрой динамикой восстановления экономической активности, во-вторых, усиливающимися ожиданиями ускорения инфляции, дальнейшего роста цен и процентных ставок, а в-третьих, относительно мягкими текущими кредитными условиями.